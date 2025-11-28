Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову фракції Давида Арахамію.

Як у "Слузі народу" реагують на відставку Єрмака?

Давид Арахамія заявив, що "Слуга народ", як команда президента, підтримує рішення Володимира Зеленського.

За словами нардепа, зараз Зеленський бореться "за наше майбутнє, за гідне закінчення війни". Саме тому, як зазначив Арахамія, українцям потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні.

Володимир Зеленський чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України. Це пріоритет номер один для влади, для суспільства, для кожного українця,

– йдеться в дописі політика.

Арахамія наголосив, що для України важливо, щоб "ні в кого не було жодних питань".

За його словами, Володимир Зеленський продемонстрував, що на першому місці для нього стоять інтереси держави, і як лідер країни він не дозволить послаблення України ні ззовні, ні зсередині.