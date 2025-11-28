Наразі деталей щодо обшуків в Андрія Єрмака немає. Хіба що відомо: керівник Офісу президента наразі підозру не отримував, передає 24 Канал.

Як українці реагували на обшуки у Єрмака?

Передусім українців здивував візит НАБУ і САП до Андрія Єрмака, який є найближчою людиною до президента Зеленського. Єрмака часто звинувачують в узурпуванні влади. Однак попри тиск суспільства і опозиції глава держави не відмовляється від керівника свого Офісу.

На сумнозвісних "плівках Міндіча" фігурує дехто під прізвиськом "Алі-Баба". Ця людина відповідала за створення тиску на НАБУ і САП. Є припущення, що "Алі-Бабою" був Андрій Єрмак. Тому не дивно, що саме із цим персонажем нині пов'язують керівника ОП.

Також деякі меми натякають на те, що обшуки не матимуть для Андрія Єрмака жодних наслідків. Чого не можна сказати про Тимура Міндіча ("Карлсона"), якого оголосили у міжнародний розшук, та колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова ("Че Гевари"), який отримав нову підозру у справі "Мідас".

Українці пов'язують обшуки в Єрмака із чорною п'ятницею. Вони жартують, що чиновник виграв знижку на державне проживання і харчування.

