Чи отримав керівник Офісу президента після обшуків, розповідає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

Дивіться також Обшуки у голови ОП Андрія Єрмака: все, що відомо

Що відомо про обшуки в Андрія Єрмака?

Джерела видання повідомили, що НАБУ і САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у керівника Офісу президента України. Про підозру жодній особі не повідомляли.

Сам Андрій Єрмак раніше підтвердив обшуки у його квартирі. Чиновник заявив, що не перешкоджав роботі слідчих. Навпаки – його адвокати співпрацювали з правоохоронцями.

Також видання "Українська правда" писало про те, що обшуки відбувалися в урядовому кварталі. Там помітили з десяток співробітників НАБУ і САП.

За даними Financial Times, обшуки у Єрмака проводили у рамках розслідування корупції в енергетиці.

Нагадаємо, що на "плівках Міндіча" фігурує дехто під позивним "Алі-Баба". Ця особа роздавала завдання для створення тиску на НАБУ і САП. Ярослав Железняк вважає, що "Алі-Баба" – це Андрій Єрмак. Нардеп переконаний, що керівник Офісу президента не міг не знати про масштабні корупційні схеми в енергетиці.