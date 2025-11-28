Про це з посиланням на власні джерела повідомляє журналіст Financial Times Крістофер Міллер, передає 24 Канал.

Дивіться також Слідчі дії санкціоновані, – НАБУ та САП прокоментували обшуки в Єрмака

Що стало причиною обшуків у Андрія Єрмака?

НАБУ проводить обшуки вдома у голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що обшуки проводяться у справі про корупцію в енергетиці.

Обшуки проводять в урядовому кварталі

  • За даними журналістів, на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ та САП.

  • Раніше керівник САП Олександр Клименко також вказував, що саме "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП. Є припущення, що цей позивний походить від ініціалів Єрмака – "А.Б". – тобто Андрій Борисович.