Пізніше стало відомо, що Міндіч виїхав з України за власним паспортом, без жодних перешкод. Як виявилося, НАБУ не виставило спеціальні позначки в базі даних, що дозволило б затримати бізнесмена на кордоні. Чому так сталося, пояснив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, передає 24 Канал.

Чому НАБУ не запобігло виїзду Міндіча за кордон?

За словами Кривоноса, якби прикордонників повідомили про можливий виїзд Міндіча з країни, це могло б спричинити витік інформації. Каже, у НАБУ дізналися про втечу фігуранта корупційної справи вже після того, як він перетнув кордон.

Ніхто б не чекав, поки ми б їхали півтори години до кордону, його (Міндіча – 24 Канал) однаково б пропустили прикордонники,

– сказав чиновник.

Голова САП Олександр Клименко розповів, що було кілька витоків інформації.

За його словами, відкриті два кримінальні провадження та триває службове розслідування щодо можливого витоку інформації через прокурорів САП.

Деякі фігуранти за день до обшуків заїхали в Україну, а Міндіч виїхав. Перед тим, як втекти, Міндіч провів зустрічі, на яких він казав, що в понеділок, тобто, день обшуку, його не буде.

Тепер правоохоронці мають встановити, чи були фігурантти попереджені про обшуки. Задля цього у них вилучили телефони для подальшого аналізу вмісту. За окремими епізодами витік інформації підтверджується, зараз триває робота з встановлення причетних осіб.

Зверніть увагу! 21 листопада стало відомо про звільнення заступника керівника САП Андрія Синюка, ймовірно, через підозри у зливі інформації. Сам Синюк стверджує, що звільнився за власним бажанням, аби уникнути спекуляцій під час службового розслідування.

Що відомо про справу Міндіча?