Співвласник "Кварталу 95" зумів виїхати за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні. Про це пишуть "Українські новини" із посиланням на джерела, передає 24 Канал.

Як Міндіч виїхав з України?

Зазначається, що бізнесмен виїхав з країни за власним паспортом без будь-яких перешкод.

Співрозмовники видання пояснили, що якщо потрібно затримати людину на кордоні, слідчі органи – у цьому випадку НАБУ – повинні виставити спеціальні позначки в базі даних. Наприклад, індекс "В" означає, що прикордонники мають перевірити документи й дочекатися прибуття слідчих для можливого затримання. Однак щодо Міндіча таких позначок не було, тому він спокійно перетнув кордон.

До слова, втечу Міндіч у Держприкордонслужбі теж прокоментували. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що він не має інформації щодо виїзду бізнесмена за кордон. Також він додав, що не має права розголошувати дані щодо перетину кордону третіми особами.

Що відомо про справу Міндіча?