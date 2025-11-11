Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

Що відомо про участь тодішнього міністра енергетики в корупційній схемі?

Записи, які виклала НАБУ 11 листопада, – вже третя частина. Вона присвячена "Карлсону", який, на думку детективів, керував злочинною організацією. Саме він контролював роботу так званої пральні, де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

З помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві "Карлсон" визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах,

– розповіли в НАБУ.

Там указали: в розмовах, зафіксованих детективами, "Карлсон" керує фінансовими потоками, дає вказівки щодо "безпеки" та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ. Зокрема, говорить, що не хоче отримувати підозру.

Інший фігурант, "Шугармен", каже, що хоче "подивитися на експерта, який усе це розшифрує".

Хто такий "Карлсон"? Хоча НАБУ не називає прізвища, та, судячи з усього, мова про бізнесмена Тимура Міндіча. Зранку 10 листопада в його будинку відбулися обшуки, але він сам нібито втік за кордон.

На аудіозаписах є і тодішній міністр енергетики. Його прізвище теж не вказано, та оскільки один із записів датований 14 липня, досить легко встановити, про кого мова. З 29 квітня 2021 року до 17 липня 2025 року посаду міністра енергетики України обіймав Герман Галущенко.

Надалі посаду глави міністерства посіла Світлана Гринчук, яка у 2024 – 2025 роках була міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України. Вона теж побіжно з'являється на плівках, бо про неї згадують фігуранти.

Третя частина "плівок Міндіча": слухайте аудіо

Галущенко фігурує на "плівках" як "Професор" – про це напередодні заявив нардеп Ярослав Железняк.

Також парламентар стверджує, що на "плівках Міндіча" фігурують як мінімум чотири члени уряду. Але не всі з них чинні урядовці, дехто з них входив до складу попереднього Кабінету міністрів.

Нагадаємо! Уряд Шмигаля розпустили 16 липня 2025 року.

Поки що про потенційну роль Германа Галущенка в роботі злочинної схеми відомо небагато. Підозру він поки не отримав. Імовірно, повніше його роль розкриють у наступних аудіо.

Як працювала схема в енергетиці?