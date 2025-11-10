Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Чому Галущенка і Гринчук можуть звільнити?

Відповідні документи зареєстрували під реєстраційними номерами 14200 та 14201, ініціатором став Ярослав Железняк.

В Парламенті зареєстровано дві мої постанови про звільнення Германа Галущенко та Світлани Гринчук. З посади Міністра юстиції та Міністра енергетики,

– написав нардеп у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив, що найближче засідання Верховної Ради відбудеться 18 листопада.

Наразі на сайті парламенту ще немає безпосередньо документів та пояснювальних записок до них. Однак Железняк підкреслив, що пропонує звільнити Галущенка за "системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та зв'язки зі зрадником Деркачем".

Щодо Світлани Гринчук, нардеп зазначив, що вона нібито є "представником інтересів Міндіча в Уряді", а до цього представляла його інтереси на посаді Міністра екології.

Сама Гринчук також вже прокоментувала ситуацію.

Я не буду на це реагувати, тому що я не розумію претензій. б не хотіла реагувати на домисли, які публікуються, та на заяви, які робляться. Я роблю свою роботу,

– наголосила вона під час брифінгу.

Що відомо про масштабну корупцію в енергетиці?