Почему Галущенко и Гринчук могут уволить?
Соответствующие документы зарегистрировали под регистрационными номерами 14200 и 14201, инициатором стал Ярослав Железняк.
В Парламенте зарегистрировано два моих постановления об увольнении Германа Галущенко и Светланы Гринчук. С должности Министра юстиции и Министра энергетики,
– написал нардеп в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что ближайшее заседание Верховной Рады состоится 18 ноября.
Сейчас на сайте парламента еще нет непосредственно документов и пояснительных записок к ним. Однако Железняк подчеркнул, что предлагает уволить Галущенко за "системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с предателем Деркачем".
Относительно Светланы Гринчук, нардеп отметил, что она якобы является "представителем интересов Миндича в Правительстве", а до этого представляла его интересы на должности Министра экологии.
Сама Гринчук также уже прокомментировала ситуацию.
Я не буду на это реагировать, потому что я не понимаю претензий. бы не хотела реагировать на домыслы, которые публикуются, и на заявления, которые делаются. Я делаю свою работу,
– подчеркнула она во время брифинга.
Что известно о масштабной коррупции в энергетике?
10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции по разоблачению коррупционных схем в энергетической сфере, которую реализуют вместе с САП.
Следствие установило, что незаконное обогащение осуществлялось через систематическое требование неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере 10 – 15% от стоимости контрактов.
Руководитель группировки привлек к схеме бывшего заместителя председателя Фонда госимущества (который позже стал советником министра энергетики) и бывшего правоохранителя, который занимал должность директора по безопасности в компании.