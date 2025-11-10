Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Почему начали служебное расследование?
По данным САП, 10 ноября руководитель Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования. Она касается возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП в сфере энергетики.
Решение приняли на основании рапорта одного из прокуроров САП, который осуществляет процессуальное руководство в разоблачении коррупционной схемы в энергетической сфере и других дел.
Отмечается, что результаты могут стать основанием для административных или процессуальных решений. Служебное расследование осуществляет отдел внутреннего контроля САП.
Коррупция в энергетике: что известно?
10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции по разоблачению коррупционных схем в энергетической сфере, которую реализуют вместе с САП.
Следствие установило, что незаконное обогащение осуществлялось через систематическое требование неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере 10 – 15% от стоимости контрактов.
В офисе Энергоатома продолжаются обыски в рамках операции. Компания сотрудничает со следствием.