В компании заявили, что полностью способствуют расследованию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на АО "НЭК Энергоатом".

Как Энергоатом прокомментировал обыски?

В Энергоатоме подтвердили, что 10 ноября в офисе общества проводятся следственные действия. Их ведут детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Энергоатом полностью сотрудничает со следственными органами, предоставляет все запрашиваемые материалы и способствует объективному и прозрачному расследованию,

– говорится в заявлении.

В компании также отмечают, что там заинтересованы в полном выяснении обстоятельств дела и не препятствуют процессуальным действиям.

Что известно об операции НАБУ и САП?