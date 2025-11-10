В компании заявили, что полностью способствуют расследованию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на АО "НЭК Энергоатом".
Как Энергоатом прокомментировал обыски?
В Энергоатоме подтвердили, что 10 ноября в офисе общества проводятся следственные действия. Их ведут детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Энергоатом полностью сотрудничает со следственными органами, предоставляет все запрашиваемые материалы и способствует объективному и прозрачному расследованию,
– говорится в заявлении.
В компании также отмечают, что там заинтересованы в полном выяснении обстоятельств дела и не препятствуют процессуальным действиям.
Что известно об операции НАБУ и САП?
10 ноября 2025 года НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Ее проводят совместно с САП.
По данным детективов, задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации, на разоблачение которой ушло 15 месяцев.
Основным механизмом противоправной деятельности следствие называет систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере 10 – 15% стоимости контрактов.
"Украинская правда" сообщала также, что с обысками пришли, в частности, к совладельцу "Квартала 95" Тимуру Миндичу. По данным СМИ, он сбежал из Украины за несколько часов до обысков.