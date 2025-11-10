У компанії заявили, що повністю сприяють розслідуванню. Про це пише 24 Канал з посиланням на АТ "НЕК Енергоатом".

Дивіться також Корупційна схема в Енергоатомі: нардеп розкрив імена фігурантів на плівках НАБУ

Як Енергоатом прокоментував обшуки?

В Енергоатомі підтвердили, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії. Їх ведуть детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Енергоатом повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі запитувані матеріали та сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванню,

– йдеться в заяві.

У компанії також наголошують, що там зацікавлені у повному з'ясуванні обставин справи та не перешкоджають процесуальним діям.

Що відомо про операцію НАБУ та САП?