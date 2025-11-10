У компанії заявили, що повністю сприяють розслідуванню. Про це пише 24 Канал з посиланням на АТ "НЕК Енергоатом".

Як Енергоатом прокоментував обшуки?

В Енергоатомі підтвердили, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії. Їх ведуть детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Енергоатом повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі запитувані матеріали та сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванню,
– йдеться в заяві.

У компанії також наголошують, що там зацікавлені у повному з'ясуванні обставин справи та не перешкоджають процесуальним діям.

Що відомо про операцію НАБУ та САП?

  • 10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетику. Її проводять спільно із САП.

  • За даними детективів, задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, на викриття якої пішло 15 місяців.

  • Основним механізмом протиправної діяльності слідство називає систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі 10 – 15% вартості контрактів.

  • "Українська правда" повідомляла також, що з обшуками прийшли, зокрема, до співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча. За даними ЗМІ, він втік з України за кілька годин до обшуків.