Заплановано, що в Україні діятиме контроль за лінією зіткнення. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 23 грудня, передає 24 Канал.
Хто забезпечуватиме моніторинг, щоб Росія не напала?
Володимир Зеленський розповів журналістам про другий пункт мирного плану США. Він заявив, що документ є повною та беззаперечною угодою про ненапад між Росією та Україною. Механізм моніторингу розроблять для контролю за лінією зіткнення.Ймовірно, він здійснюватиметься за допомогою космічного безпілотника. у випадку нового прориву Росії він одразу повідомлятиме про порушення.
За словами Зеленського, всі деталі мають розробити спеціальні технічні групи. Президент також додав, що конкретні шляхи моніторингу записані не в рамковому документі, а вже у безпековій угоді.
У безпековій угоді вони детально прописані, і це стосується зокрема моніторингових місій від США та європейських партнерів, відповідних елементів, умов, наслідків – як при порушенні миру зреагує та чи інша сторона тощо. Загалом ми говоримо про систему документів, і вважаємо, що всі документи мають підписуватися приблизно в один час, щоб це спрацювало,
– розповів Зеленський.
Український лідер зауважив, що навіть якщо підписання мирного плану й відповідної угоди проходитиме в різний час, але діяти вони мають разом. Адже саме наявність гарантій безпеки є однією з передумов закінчення війни й навпаки.
Що сказав Зеленський про мирний план США та відновлення України?
Володимир Зеленський зазначив, що на відновлення територій після завершення війни йтимуть всі кошти від міжнародних партнерів. Вони будуть використані виключно для тих територій, які контролює Київ. Партнери готові інвестувати гроші для відновлення газової інфраструктури та реконструкції міст і житлових районів України.
Президент також розповів, що згідно з 16 пунктом мирного плану буде укладена морська угода. Вона дозволить Україні використовувати Дніпро і Чорне море для комерційної діяльності, а Кінбурнську косу, що в Миколаївській області, буде демілітаризовано.
За словами Зеленського, Росія не відмовлятиметься від мирного врегулювання конфлікту, адже в такому випадку отримала б нові санкції з боку США. У Вашингтоні хочуть якнайшвидше укласти угоду й Путін в будь-якому випадку буде змушений її підтримати.