Про це сказав Зеленський під час спілкування із журналістами, повідомляє 24 Канал.

Чи готові росіяни до угоди?

Журналісти запитали Володимира Зеленського, чи готові росіяни до мирного плану в будь-якій формі.

Я вважаю, що вони будуть готові до якогось плану в будь-якому випадку. Тому що вони не можуть сказати президенту Трампу: дивись, ми проти мирного регулювання,

– відповів президент.

За його словами, якщо Росія вийде з переговорів, Дональду Трампу доведеться надавати зброю Україні та запроваджувати максимально можливі санкції проти країни-агресорки.

Зеленський додав, що Сполучені Штати хочуть укласти угоду якнайшвидше.

Вони вважають, що вони можуть дати Україні гарантії безпеки. Настрій Сполучених Штатів Америки, що це безпрецедентний крок до України з їх боку. Вони вважають, що дають сильні гарантії безпеки, що є кілька країн у світі, які мають такі домовленості зі Сполученими Штатами Америки,

– пояснив глава держави.

Наразі Україна разом з партнерами продовжує роботу над тим, аби кожен пункт мирного плану був реалістичним та дійсно міг допомогти досягти миру.

Що передбачає мирний план?