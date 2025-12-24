Об этом сказал Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.
Читайте также Украина будет договариваться о свободной торговле с США: есть нюанс относительно санкций против России
Готовы ли россияне к соглашению?
Журналисты спросили Владимира Зеленского, готовы ли россияне к мирному плану в любой форме.
Я считаю, что они будут готовы к какому-то плану в любом случае. Потому что они не могут сказать президенту Трампу: смотри, мы против мирного регулирования,
– ответил президент.
По его словам, если Россия выйдет из переговоров, Дональду Трампу придется предоставлять оружие Украине и вводить максимально возможные санкции против страны-агрессора.
Зеленский добавил, что Соединенные Штаты хотят заключить соглашение как можно быстрее.
Они считают, что они могут дать Украине гарантии безопасности. Настроение Соединенных Штатов Америки, что это беспрецедентный шаг к Украине с их стороны. Они считают, что дают сильные гарантии безопасности, что есть несколько стран в мире, которые имеют такие договоренности с Соединенными Штатами Америки,
– объяснил глава государства.
Сейчас Украина вместе с партнерами продолжает работу над тем, чтобы каждый пункт мирного плана был реалистичным и действительно мог помочь достичь мира.
Что предусматривает мирный план?
Базовый документ об окончании войны предусматривает полное прекращение огня после согласования всеми сторонами. Документ будет вынесен на ратификацию парламента или всеукраинский референдум, возможно одновременно с выборами.
Согласно проекту, Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
Самым сложным пунктом является территориальный вопрос. В частности, одним из положений документа является вывод российских войск с территории Украины. Для вступления в силу соглашения Россия должна вывести свои войска из Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.