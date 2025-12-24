Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Когда может наступить перемирие?

Владимир Зеленский заявил, что Украина значительно приблизилась к финализации документов и проанализировал все положения мирного плана. По его словам, последний 20-й пункт соглашения предусматривает в частности полное прекращение огня на фронте.

После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня,

– пояснил президент.

Отмечается, что Украина также вынесет это соглашение на ратификацию парламента и/или проведет всеукраинский референдум для одобрения в формате "да" или "нет".

Зеленский добавил, что Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом.

Стоит отметить, что гарантии безопасности для страны вступят в силу также только при условии полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом.

Какой пункт соглашения является самым сложным?