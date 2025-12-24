Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.
Когда может наступить перемирие?
Владимир Зеленский заявил, что Украина значительно приблизилась к финализации документов и проанализировал все положения мирного плана. По его словам, последний 20-й пункт соглашения предусматривает в частности полное прекращение огня на фронте.
После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня,
– пояснил президент.
Отмечается, что Украина также вынесет это соглашение на ратификацию парламента и/или проведет всеукраинский референдум для одобрения в формате "да" или "нет".
Зеленский добавил, что Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом.
Стоит отметить, что гарантии безопасности для страны вступят в силу также только при условии полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом.
Какой пункт соглашения является самым сложным?
Владимир Зеленский сообщил, что 14 пункт мирного соглашения США предусматривает, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на момент заключения соглашения будет определяться фактической линией соприкосновения.
В то же время вторым подпунктом предусмотрено создание рабочей группы, которая должна определить параметры перемещения сил для прекращения боевых действий.
По словам президента, также группа должна наработать условия возможных будущих специальных экономических зон.