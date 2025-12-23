Также о конструктивной встрече заявил Стив Уиткофф и после разговора с представителями Украины. Как отметил 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, в ней принимали участие европейские посредники.
Почему до сих пор не удается достичь мира?
"Переговоры проходили в течение нескольких дней. Интересно, что в них принимали участие представители Турции, Катара. Мы мало знаем о чем именно они договаривались", – подчеркнул Владимир Фесенко.
Есть догадки, что они пытались восстановить процесс обмена пленными, возвращения детей. Однако круг переговорщиков действительно расширяется. Также стоит обратить внимание, что заявления Стива Уиткоффа и Рустема Умерова после переговоров почти идентичны.
Некоторые даже воспринимают их как совместное заявление. Поэтому оценка процесса очень положительная, а переговоры называют конструктивными. Но здесь мы подходим к главной проблеме, потому что обе, по оценке Виткоффа, стороны стремятся к миру, но его почему-то нет,
– добавил политолог.
Причина в том, что понимание условий мира у каждой из сторон – принципиально разное. Украина выступает за прекращение огня по линии фронта, а Россия требует выхода ВСУ с Донбасса и односторонних уступок со стороны Киева.
США предложили механистический компромисс
Американцы предлагают де-факто определить 3 украинских региона – российскими. Речь идет о Крыме, Донецке и Луганске. По Херсонской и Запорожской, то они получат неопределенный статус. Далее будет прекращение огня на линии фронта.
Впрочем Путин требует, чтобы Украина отказалась не только от Донбасса, но от части Херсонской и Запорожской областей, которые они не контролируют. Для Украины это неприемлемо.
Переговорный процесс продолжится и после Нового года. Даже если Виткофф приедет в Москву с согласованным документом, то Россия все равно скажет, что с некоторыми пунктами не соглашается. Поэтому я скептически отношусь к возможности заключения соглашения,
– подчеркнул Владимир Фесенко.
Пока трудно назвать план, который бы приняла и Украина, и Россия. Есть вопросы по которым договориться невозможно. Единственный вариант – отложить пункты договора, которые невозможно согласовать.
Стратегия Кремля заключается в том, что Украина должна согласиться на то, о чем между собой договорятся Россия и США. Именно поэтому говорят, что переговорщику Кремля Кириллу Дмитриеву запретили общаться с украинской делегацией.
Может быть еще один интересный формат
О нем упоминал еще летом 2025 года Владимир Зеленский. Ранее его применяли в отношении зерновой сделки. Тогда Россия и Украина при посредничестве Турции договорились о продовольственном коридоре для экспорта зерна.
В нынешней ситуации его можно применить, если обе страны подпишут одинаковый документ, но сделают это порознь. Поэтому у них будут взаимные обязательства.
Также важными были договоренности о прекращении огня на море, в воздухе и по объектам энергетики. По моему, мнению в марте 2025 года, когда об этом говорили, мы были ближе к миру, чем сейчас,
– добавил политолог.
Если бы их придерживались, то в дальнейшем можно говорить о перемирии на земле, но американцы отказались от такого подхода. Уже в апреле они перешли к разговорам о всеобъемлющем прекращении огня.
Последние новости о мирных переговорах
- Владимир Зеленский заявил, что стороны наработали базовый блок документов для завершения войны. Кроме этого между США и Украиной должны подписать двустороннее соглашение. Также готов документ о гарантиях безопасности.
- Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что сегодня мирное соглашение ближе, чем когда-либо. По его словам, говорится о "последние и самые тяжелые 5%". Для того, чтобы уменьшить разногласия между сторонами советники Трампа работают круглосуточно.
- Несколько иное мнение высказал сам американский президент. Он заявил, что разногласия между Россией и Украиной до сих пор очень серьезные и они мешают заключению соглашения. Трамп отметил, что прорыва в переговорах нет.