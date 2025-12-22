Продолжаются доработки документов с партнерами. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на Владимира Зеленского во время встречи с дипломатами, передает 24 Канал.

Что сказал президент о мирном плане?

Зеленский уточнил, что уже разработано 20 пунктов мирного плана, а также рамочный документ о гарантиях безопасности между Украиной, Европой и США.

Кроме того, есть двусторонний документ с США, который должен рассматриваться в Конгрессе. Детали президент не раскрыл, однако подчеркнул важность понимания того, на что может рассчитывать украинская армия после подписания таких гарантий.

Отдельно наработан первый драфт договора о восстановлении Украины и экономическую стратегию восстановления.

Зеленский отметил, что базовый блок документов уже готов, хотя некоторые детали еще требуют доработки и фидбека от США и других партнеров.

