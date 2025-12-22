Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова для Forbes.
Как Буданов оценивает переговорный процесс?
По словам журналистов, теперь, когда Буданов участвует в переговорах лично, он находится в идеальной позиции, чтобы оценить намерения США. Глава ГУР считывает как тонкие сигналы, так и прямые требования команды Белого дома.
Буданов был на удивление позитивным в своих высказываниях.
На самом деле они придали процессу новый импульс и энергию. Я могу сказать, что настроен оптимистично относительно будущего,
– объяснил он.
По словам Forbes, Буданов, вероятно, не может позволить себе более противоречивые или детализированные комментарии.
Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние,
– отметил чиновник в контексте переговоров с США.
Недавно во Флориде состоялась встреча делегаций
С 19 по 21 декабря в Майами прошли переговоры делегаций США, Украины и Европы, а также отдельно США и России.
Во время встречи стороны сосредоточились на четырех ключевых документах: дальнейшей проработке 20-пунктного плана; согласовании многостороннего рамочного соглашения о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; проработке экономического плана развития Украины.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в новом интервью заявил о "прорыве" во время мирных переговоров. В то же время по словам политика, остается вероятность того, что сторонам не удастся достичь мирного решения.