Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова для Forbes.
Як Буданов оцінює переговорний процес?
За словами журналістів, тепер, коли Буданов бере участь у переговорах особисто, він перебуває в ідеальній позиції, щоб оцінити наміри США. Очільник ГУР зчитує як тонкі сигнали, так і прямі вимоги команди Білого дому.
Буданов був напрочуд позитивним у своїх висловлюваннях.
Насправді вони надали процесу новий імпульс і енергію. Я можу сказати, що налаштований оптимістично щодо майбутнього,
– пояснив він.
За словами Forbes, Буданов, ймовірно, не може дозволити собі більш суперечливі чи деталізовані коментарі.
Багатосторонні й складні, а не просто двосторонні,
– зазначив посадовець в контексті переговорів зі США.
Нещодавно у Флориді відбулася зустріч делегацій
З 19 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та Росії.
Під час зустрічі сторони зосередилися на чотирьох ключових документах: подальшому опрацюванні 20-пунктного плану; узгодженні багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; опрацюванні економічного плану розвитку України.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс у новому інтерв'ю заявив про "прорив" під час мирних переговорів. Водночас за словами політика, залишається ймовірність того, що сторонам не вдасться досягнути мирного вирішення.