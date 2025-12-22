Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Венса для UnHerd.
Про який прорив у переговорах йдеться?
Джей Ді Венс пояснив, що у ході переговорів є складнощі є з усіма трьома сторонами – українцями, росіянами та американцями.
Я, власне, сьогодні зранку отримав оновлення від наших перемовників. Той прорив, який, на мою думку, нам вдалося зробити, полягає в тому, що всі питання тепер винесені на поверхню,
– зазначив він.
За словами віцепрезидента, спочатку була "невелика гра в заплутування" – приховування за фальшивими питаннями та фактичне не розкриття своїх карт.
Однак протягом останніх кількох тижнів США бачать і з боку українців, і з боку росіян чітке розуміння того, що є неприйнятним для переговорів, а що – цілком обговорюваним.
Я вважаю, що Росія справді прагне територіального контролю над Донеччиною. Українці, цілком зрозуміло, сприймають це як серйозну загрозу безпеці, навіть попри те, що приватно визнають: зрештою Донеччину, ймовірно, буде втрачено,
– сказав Венс.
Як зазначив політик, саме ця "жахлива територіальна поступка" є одним із головних гальм переговорів. Венс також наголосив, що наразі не може з упевненістю стверджувати, що процес завершиться мирним врегулюванням.
Мирні переговори: останні новини
З 19 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та Росії.
Під час зустрічі сторони зосередилися на чотирьох ключових документах: подальшому опрацюванні 20-пунктного плану; узгодженні багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; опрацюванні економічного плану розвитку України.
Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, який брав участь у переговорах з США, не прокоментував зустріч. Водночас він натякнув, що радше за все наступний раунд переговорів пройде у Москві.