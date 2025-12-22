Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Венса для UnHerd.

Про який прорив у переговорах йдеться?

Джей Ді Венс пояснив, що у ході переговорів є складнощі є з усіма трьома сторонами – українцями, росіянами та американцями.

Я, власне, сьогодні зранку отримав оновлення від наших перемовників. Той прорив, який, на мою думку, нам вдалося зробити, полягає в тому, що всі питання тепер винесені на поверхню,

– зазначив він.

За словами віцепрезидента, спочатку була "невелика гра в заплутування" – приховування за фальшивими питаннями та фактичне не розкриття своїх карт.

Однак протягом останніх кількох тижнів США бачать і з боку українців, і з боку росіян чітке розуміння того, що є неприйнятним для переговорів, а що – цілком обговорюваним.

Я вважаю, що Росія справді прагне територіального контролю над Донеччиною. Українці, цілком зрозуміло, сприймають це як серйозну загрозу безпеці, навіть попри те, що приватно визнають: зрештою Донеччину, ймовірно, буде втрачено,

– сказав Венс.

Як зазначив політик, саме ця "жахлива територіальна поступка" є одним із головних гальм переговорів. Венс також наголосив, що наразі не може з упевненістю стверджувати, що процес завершиться мирним врегулюванням.

