Наступний раунд переговорів може відбутися у Москві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію російського високопосадовця у соцмережі Х та Sky News.
Що каже Дмитрієв?
Жодних подробиць стосовно переговорів з Віткоффом та Кушнером, які відбулися у Флориді, спецпосланець Володимира Путіна не вказав, але натякнув, що радше за все наступний раунд переговорів пройде у Москві.
За підсумками переговорів, Дмитрієв написав "Дякую, Майамі, наступного разу – Москва". Він прикріпив своє фото у футболці з написом "Next time in Moscow", посилаючись на слова Путіна на переговорах в Анкориджі.
Публікація Кирила Дмитрієва / Скриншот 24 Каналу
Що буде далі?
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, 22 грудня, що Кирило Дмитрієв доповість Володимиру Путіну про переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, щойно прибуде до Москви з Маямі.
До слова, сам Стів Віткофф назвав переговори стосовно просування мирного плану "конструктивними" та "продуктивними". За його словами, Росія нібито "залишається відданою досягненню миру в Україні".
Що відомо про мирні переговори?
Ввечері 20 грудня Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів на переговори з американською стороною та заявив про готовність до співпраці. Його кортеж спершу помітили біля гольф-клубу в Маямі.
Водночас у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін нібито відкритий до діалогу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Раніше Макрон казав, що готовий говорити з Путіним.
До слова, також у Кремлі заявили, що правки Європи та України до американського мирного плану не покращують перспективи миру. Ці зміни нібито не підвищують шанси на досягнення довгострокової угоди.