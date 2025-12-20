Дипломат заявив про готовність до співпраці. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що відомо про візит Дмитрієва в Маямі?

Напередодні у США відбулися консультації з українською стороною європейцями, зокрема щодо мирного плану. Опісля в Маямі прибув Дмитрієв.

Готуємося до співпраці зі США в Арктиці,

– написав він в Х.

За даними джерел ЗМІ, переговори з росіянами вестимуть американський спецпредставник Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер. Окрім того, держсекретар Марко Рубіо заявив, що також може приєднатися.

Кортеж Дмитрієва прибув у гольф-клуб: дивіться відео

Зверніть увагу! Російське джерело повідомило Reuters, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим та українськими перемовниками в Маямі – неможлива.

Як тривають мирні переговори?