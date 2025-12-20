Дипломат заявив про готовність до співпраці. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Що відомо про візит Дмитрієва в Маямі?
Напередодні у США відбулися консультації з українською стороною європейцями, зокрема щодо мирного плану. Опісля в Маямі прибув Дмитрієв.
Готуємося до співпраці зі США в Арктиці,
– написав він в Х.
За даними джерел ЗМІ, переговори з росіянами вестимуть американський спецпредставник Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер. Окрім того, держсекретар Марко Рубіо заявив, що також може приєднатися.
Кортеж Дмитрієва прибув у гольф-клуб: дивіться відео
Зверніть увагу! Російське джерело повідомило Reuters, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим та українськими перемовниками в Маямі – неможлива.
Як тривають мирні переговори?
Володимир Зеленський заявив, що підтримає пропозицію США про тристоронні переговори з Росією, якщо це сприятиме обміну полоненими й відкриє шлях для зустрічей лідерів країн.
Український президент також не бачить від країни-агресорки бажання і готовності закінчити війну, однак зазначає, що американські колеги переконані в протилежному.
Серед найскладніших питань перемовин гарант назвав українські території, Запорізьку АЕС і кошти на повоєнне відновлення. Також є кілька технічних моментів щодо гарантій безпеки.