Тож поки Володимир Путін не відчуває такого тиску, який повинен бути. Про це український президент розповів у суботу, 20 грудня, під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що каже Зеленський про мирний процес?

Український президент вважає, що темп зустрічей зі США – "це інтенсивність демонстрації того, що ми розраховуємо на закінчення війни". Зокрема, триває робота над 20-пунктним планом, гарантіями безпеки, відновленням країни після війни.

Водночас Росія, на думку Зеленського, не демонструє бажання і готовності щодо мирного врегулювання.

Хоча наші колеги зі США кажуть, що Росія хоче закінчення війни. Хоче… Ну, знаєте, як буває, – хоче, але не може. Тому ми поки що не бачимо,

– зауважив лідер.

Однак він вірить у те, що завдяки наполегливості американських партнерів війну все ж вдасться зупинити. Окрім того, Зеленський наголосив на важливості зустрічей в різних форматах, як це було в Женеві, Маямі та Берліні.

Як тривають мирні переговори?