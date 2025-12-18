Деталі розповів для Associated Press американський чиновник на умовах анонімності, передає 24 Канал. Зустріч відбудеться на тлі розгляду в ЄС можливості надання великої позики Україні.

Кого Путін відправить на переговори в Маямі?

Американці зустрінуться з путінським перемовником після розмов з українськими та європейськими посадовцями в Берліні на початку тижня. Йшлося про гарантії безпеки, територіальні поступки та інші аспекти мирного плану США.

За даними джерела, до Маямі поїде Кирило Дмитрієв.

До слова, у четвер, 18 листопада, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку до контактів зі США. Росіяни нібито хочуть дізнатися результати переговорів у Німеччині.

Нагадаємо, зусилля Вашингтона припинити війну зіткнулися з суперечливими вимогами Москви та Києва. Володимир Путін продовжує вимагати території 4 українських областей, окупований Крим і відмову Володимира Зеленського від вступу до НАТО.

Зі свого боку український президент нібито погодився на компроміс. За надійних гарантій безпеки від США Україна справді могла б покинути спроби стати частиною Альянсу.

Як Росія відмовилася від перемир'я?