Таку репліку від виголосив у Кремлі. Про це повідомляє Clash Report.

Дивіться також У мирних перемовинах з'явився новий учасник: що відомо про американця Джоша Грюнбаума

Як Віткофф радів зустрічі з перекладачем Путіна?

Спецпредставник США Стів Віткофф зрадів, побачивши перекладача Путіна Олексія Садикова.

Легенда! Тепер я можу впізнати твій голос краще, ніж будь-який голос на землі,

– сказав Віткофф перекладачеві Путіна.

До слова, Стів Віткофф вже 7 разів зустрічався з Путіним, зокрема, 6 у 2025 році.

Віткофф радо зустрічає перекладача Путіна: дивіться відео

Що відомо про переговори американців із росіянами у Кремлі 23 січня?