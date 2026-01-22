Про прибуття переговорників зі США до Росії пишуть російські ЗМІ.

Що відомо про візит Віткоффа та Кушнера до Росії?

Борт з представниками Трампа прибув до Москви для запланованих переговорів з російською стороною.

Літак з американцями приземлився у Росії: дивіться відео

Відразу після посадки кортеж американських представників вирушив із Внуково-2 у напрямку Кремля.

Віткофф та Кушнер прямують до Кремля: дивіться відео

Очікується, що невдовзі після прибуття відбудеться зустріч Віткоффа та Кушнера з президентом Росії Володимиром Путіним.

Основною темою переговорів буде пошук шляхів врегулювання конфлікту в Україні, обговорення поточних пропозицій щодо миру та, ймовірно, пов'язаних питань, таких як гарантії безпеки, використання заморожених активів та інші аспекти деескалації.

Згодом стало відомо, що кортеж американців уже прибув до Кремля. Як повідомляло видання FT, перемовники зі США мають запропонувати російському президенту провести тристоронню зустріч в Абу-Дабі 23 – 24 січня.

Цікаво! Це вже сьомий візит Віткоффа до Росії за останній період.

Зазначимо, що напередодні Стів Віткофф заявив, що Путін нібито хоче підписати мирну угоду.

Що цьому передувало?