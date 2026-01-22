Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров.
Про що Умєров говорив з Віткоффом і Кушнером?
Український високопосадовець повідомив, що обговорив з американською стороною економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Він розповів їм про чергові обстріли з російського боку.
Їх, зокрема, ознайомили з ударами противника по цивільній інфраструктурі та складною ситуацією у Києві, де через російські атаки, як наголосив Рустем Умєров, мільйони людей залишилися без світла і тепла.
Продовжуємо роботу з партнерами, поєднуючи захист країни сьогодні з підготовкою основи для її відновлення завтра,
– написав секретар РНБО.
Також він мав зустрічі з прем’єрами Норвегії та Катару. Водночас з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з колегами з великої американської інвестиційної компанії BlackRock.
Що буде далі?
Стів Віткофф заявив, що у нього запланована зустріч з Володимиром Путіним на 22 січня. Місце проведення переговорів спершу не уточнювали. Згодом підтвердили плани провести перемовини у Москві.
За словами американського представника, Володимир Путін нібито зацікавлений у підписанні мирної угоди з Україною. Утім, водночас Кремль не демонструє готовності йти на компроміси для закінчення війни.
До слова, представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вже провів перемовини з представниками Дональда Трампа на полях економічного форуму в Давосі. США назвали переговори "позитивними".