Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров.

Про що Умєров говорив з Віткоффом і Кушнером?

Український високопосадовець повідомив, що обговорив з американською стороною економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Він розповів їм про чергові обстріли з російського боку.

Їх, зокрема, ознайомили з ударами противника по цивільній інфраструктурі та складною ситуацією у Києві, де через російські атаки, як наголосив Рустем Умєров, мільйони людей залишилися без світла і тепла.

Продовжуємо роботу з партнерами, поєднуючи захист країни сьогодні з підготовкою основи для її відновлення завтра,

– написав секретар РНБО.

Також він мав зустрічі з прем’єрами Норвегії та Катару. Водночас з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з колегами з великої американської інвестиційної компанії BlackRock.

Що буде далі?