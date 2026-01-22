Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Смотрите также Следующие переговоры с представителями США будут в Давосе, – Умеров
О чем Умеров говорил с Уиткоффом и Кушнером?
Украинский чиновник сообщил, что обсудил с американской стороной экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Он рассказал им об очередных обстрелах с российской стороны.
Их, в частности, ознакомили с ударами противника по гражданской инфраструктуре и сложной ситуацией в Киеве, где из-за российских атак, как отметил Рустем Умеров, миллионы людей остались без света и тепла.
Продолжаем работу с партнерами, сочетая защиту страны сегодня с подготовкой основы для ее восстановления завтра,
– написал секретарь СНБО.
Также он имел встречи с премьерами Норвегии и Катара. Одновременно с Давидом Арахамией и Александром Камышиным провели встречи с коллегами из крупной американской инвестиционной компании BlackRock.
Что будет дальше?
Стив Уиткофф заявил, что у него запланирована встреча с Владимиром Путиным на 22 января. Место проведения переговоров сначала не уточняли. Впоследствии подтвердили планы провести переговоры в Москве.
По словам американского представителя, Владимир Путин якобы заинтересован в подписании мирного соглашения с Украиной. Впрочем, одновременно Кремль не демонстрирует готовности идти на компромиссы для окончания войны.
К слову, представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев уже провел переговоры с представителями Дональда Трампа на полях экономического форума в Давосе. США назвали переговоры "положительными".