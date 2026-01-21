Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC. Место проведения переговоров пока не уточняется.

Что ждут в США от переговоров с Путиным?

Стив Виткофф подчеркнул, что инициатива этой встречи исходит именно от российской стороны, что, по его мнению, является важным сигналом.

Мы должны встретиться с ним (с Путиным – 24 Канал) в четверг,

– сказал представитель Трампа.

Это заявление прозвучало на фоне длительных усилий администрации Дональда Трампа по поиску путей прекращения войны в Украине из-за прямых контактов с Москвой.

Что этому предшествовало?

Во вторник, 20 января, в Давосе (Швейцария), на полях Всемирного экономического форума, состоялась более двухчасовая встреча спецпредставителя Дональда Трампа Стива Виткоффа, зятя президента Джареда Кушнера и представителя Кремля Кирилла Дмитриева. Переговоры прошли в Доме США за закрытыми дверями, без присутствия прессы. Виткофф назвал разговор "очень положительным", Дмитриев охарактеризовал его как "конструктивный" и заявил, что "все больше людей понимают правильность позиции России".