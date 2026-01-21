Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.
Что Зеленский говорит о готовности документов?
Журналисты спросили президента, планирует ли он посетить Давос. Зеленский заявил, что пока остается в Украине, где координирует работу служб из-за ситуации в энергетике. По его словам, это сейчас "самый главный приоритет". Президент подчеркнул, что "выбирает Украину", а не форум в Давосе.
И план процветания, и гарантии безопасности. Очень важные два документа... Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы,
– сказал Зеленский.
Он уточнил: если документы будут готовы, то будет и поездка. "Но пока у меня есть вызов в Украине, и для меня очень важно сейчас координировать все службы. Хотя сигналы из Давоса от команды идут, что, например, почти закончили документ о восстановлении Украины". – резюмировал украинский политик.
Почему Зеленский не поехал в Давос?
Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил, что отказ Зеленского лететь в Давос выглядел взвешенным шагом.
По его мнению, в нынешней ситуации украинскому президенту не нужно ехать туда, чтобы ждать встречи без гарантии результата, тем более когда на повестке дня в Украине остаются обстрелы, энергетика, вода, газ, усиление ПВО и потребности фронта.
Он добавил, что отказ от поездки выглядел как сигнал: если есть серьезная тема и конкретные решения, тогда разговор возможен, но не ради протокольных фото. Зеленский фактически поставил условие, что готов ехать только тогда, когда есть о чем говорить.