Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.

Что Зеленский говорит о готовности документов?

Журналисты спросили президента, планирует ли он посетить Давос. Зеленский заявил, что пока остается в Украине, где координирует работу служб из-за ситуации в энергетике. По его словам, это сейчас "самый главный приоритет". Президент подчеркнул, что "выбирает Украину", а не форум в Давосе.

И план процветания, и гарантии безопасности. Очень важные два документа... Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы,

– сказал Зеленский.

Он уточнил: если документы будут готовы, то будет и поездка. "Но пока у меня есть вызов в Украине, и для меня очень важно сейчас координировать все службы. Хотя сигналы из Давоса от команды идут, что, например, почти закончили документ о восстановлении Украины". – резюмировал украинский политик.

Почему Зеленский не поехал в Давос?