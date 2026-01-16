Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России ожидают Уиткоффа и Джареда Кушнера, однако конкретные даты их визита пока не определены, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Ответ Путина о мирном соглашении ждут до конца января: зачем в Россию летят Уиткофф и Кушнер
Что известно о визите посланцев Трампа к Путину?
Песков отметил, что для достижения мира в Украине нужны совместные усилия на встречных треках. Он отметил, что завершение войны невозможно без широкого обсуждения вопросов европейской безопасности.
Представитель Кремля также отметил, что усилия США по урегулированию ситуации в Украине отвечают интересам России, которая якобы заинтересована в переговорах и остается открытой к этому процессу.
Напомним, что 14 января издание Bloomberg написало о том, что спецпредставители президента США, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, собираются лететь в Москву в ближайшее время для встречи с российским диктатором.
Тем временем Трамп заявил Reuters, что не знает о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву, о которой сообщило Bloomberg.
Чего ожидать от визита?
По словам политолога Игоря Чаленко, американцы отправляются в Россию, чтобы получить от Владимира Путина ответ на мирные предложения, который в Киеве ожидают до конца января.
Политолог отмечает, что сам визит Уиткоффа и Кушнера вряд ли станет прорывом: его главная цель – услышать четкую позицию Кремля без посредников.
В то же время Россия продолжает атаки по украинской энергетике, пытаясь продемонстрировать силу и навязать собственные условия перед переговорами.
По мнению Чаленко, решающим фактором станет не поездка, а готовность Запада усиливать давление на Москву, в частности через жесткие санкции против российского теневого флота. Именно это может заставить Кремль перейти от затягивания времени к конкретным решениям.