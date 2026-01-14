Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, зачем в Россию летят Уиткофф и Кушнер и какой ответ пытаются выжать из Кремля. Он отметил, что решающим может быть не сам визит, а то, как Запад будет наращивать давление на Россию.

Зачем Уиткофф и Кушнер летят в Россию?

Поездку представителей команды Дональда Трампа в Россию связывают с тем, что Кремль уже получил пакет проектов и приложений к мирному плану. Теперь в Вашингтоне хотят услышать ответ от Владимира Путина, который, по словам Владимира Зеленского, ожидают до конца января. В то же время сам визит вряд ли принесет прорыв, если Москва и дальше будет тянуть время.

Я бы не ставил больших ставок, что этот визит что-то осуществит. Это попытка получить ответ,

– сказал Чаленко.

Вероятно, главная цель поездки это встреча на высшем уровне, чтобы услышать позицию Кремля без посредников. В таком разговоре Путин может снова затягивать процесс и говорить долго, избегая четких формулировок. Поэтому ключевой вопрос не в самой поездке, а в том, будет ли после нее конкретный ответ, который невозможно размыть.

Атаки по энергетике как демонстрация силы Кремля

Атаки по украинской энергетической инфраструктуре, в частности и по столице, в этой логике имеют еще одну цель. Кремль пытается показать, что способен и дальше давить и продвигать ультимативную линию перед возможными контактами с американскими переговорщиками.

Эти атаки направлены на то, чтобы Путин хвастался так называемыми успехами,

– подчеркнул политолог.

Он отметил, что в этой ситуации самым результативным может быть санкционный удар по российскому теневому флоту. По словам Зеленского, уже заблокировали работу 20% такого флота, но большинство продолжает работать, поэтому эту работу нужно масштабировать. Именно это, по мнению политолога, может стать тем рычагом, который заставит Москву говорить конкретнее.

Что может прояснить визит и встреча в Давосе?

Готовность двигаться с санкционным пакетом, по словам политолога, уже обсуждали с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Параллельно этот визит в Россию может совпасть во времени с вероятной встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Давосе. В такой связке Вашингтон получит более полную картину, на что Владимир Путин де-факто готов согласиться, а на что точно нет.

Я лично расцениваю его настроение как продолжение непосредственно военных действий,

– подытожил Чаленко.

В то же время он предположил, что публичный стиль Трампа и его форсированная риторика могут повлиять на расчеты Кремля и заставить Путина корректировать планы. Но делать на это ставку, по его словам, не стоит. Поэтому результатом этого периода должна стать не вера в слова Москвы, а готовность усиливать давление, если Кремль и дальше будет отказываться от реальных шагов к миру.

