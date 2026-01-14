Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала объяснил, что такие формулировки были сигналом, который согласовали в Белом доме. Он отметил, что Трамп пытается поджать Путина, потому что ему нужен результат.

Заявление США в Совбезе ООН стало частью линии Белого дома

Фразы о саботаже и срыве договоренностей, по мнению Саакяна, не появляются на таких площадках случайно. В команде Трампа публичная позиция должна звучать одинаково, без самодеятельности. Поэтому выступление в Совбезе скорее задает тон, чем просто комментирует события.

Теме Брюс не сказала бы ничего без одобрения из Белого дома,

– отметил Саакян.

Такой шаг позволяет Вашингтону зафиксировать ответственного за торможение процесса. Это также создает рамку для последующих действий, если Москва и дальше будет затягивать переговоры. Для Трампа важно, чтобы внутри США было видно, кто срывает договоренности.

Как Кремль тянет время и почему Трамп переходит к давлению?

Мирный план Трампа для Украины выглядит сложным, но для России он еще менее приемлем после изменений. Из-за этого Кремль оказался в ситуации, когда нужно избегать прямого отказа, но и не соглашаться. Поэтому Москва ищет способ тянуть время и играть на паузах.

Россия стоит перед вопросом сказать Трампу нет, но не говоря нет,

– пояснил политолог.

На этом фоне для Трампа появляется собственный дедлайн, потому что ему нужен результат и повод отчитываться. Саакян отметил, что в такой логике терпение президента США не безгранично.

Терпение у Трампа действительно завершается. Трамп сейчас пытается поджать Россию, чтобы это выглядело внутри США как давление на Россию,

– сказал он.

В то же время это не означает мгновенного удара по режиму Путина. Трамп может откладывать жесткие решения и переключать внимание на другие темы. Поэтому давление может идти волнами, а не одним резким шагом.

Что известно о мирном плане и переговорах сейчас?