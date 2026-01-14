Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, предположив, что для атак используются не только беспилотники, но и ракеты, запущенные с Himars. Они высокоточные, имеют боевую часть 90 килограммов, поэтому она способна разнести любую подстанцию.

Какие объекты в России под прицелом дронов?

После таких атак у россиян, по словам военного эксперта, возникают проблемы со всем энергообеспечением Белгородского направления. Он подчеркнул, что Белгород – это армейский тыл России.

Надо четко понимать, кроме того, что мы работаем по оккупированной территории Украины, где тоже есть российские армейские тылы, чтобы не дать стратегическим резервам противника выйти на линию боестолкновения, под прицелом будут Белгородская, Брянская, Курская области. Не забудем и о Воронежской и Ростовской,

– отметил Свитан.

Так, ночью 12 января была поражена Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области. Полковник запаса ВСУ объяснил, что существует Ростовский железнодорожный узел, который россиянами используется как основной для логистики военной техники, боеприпасов, личного состава, горючего на фронт. Все это идет через Ростов электротягой, подключение предусмотрено в частности к Новочеркасской ГРЭС, которая уже дважды была атакована.

Остановка генерации подтверждена, поэтому российская железная дорога будет получать гораздо меньше электроэнергии. Эта ГРЭС была подключена к московскому энергетическому кольцу, спасала во время перепада напряжения, поэтому это двойной удар,

– подчеркнул Свитан.

Параллельно кроме удара по Ростовскому узлу, была атакована Волгоградская нефтебаза, которая обеспечивает горючим железнодорожные узлы России. Когда останавливается электротяга, то россияне пересаживаются на тепловозы, поэтому, как подытожил военный эксперт, следует выбивать вражеские нефтебазы, которые дают дизельное топливо для работы тепловозной тяги.

Взрывы в России: какие еще объекты были атакованы?