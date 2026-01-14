Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, припустивши, що для атак використовуються не тільки безпілотники, а й ракети, запущені з Himars. Вони високоточні, мають бойову частину 90 кілограмів, тому вона здатна рознести будь-яку підстанцію.

Які об'єкти в Росії під прицілом дронів?

Після таких атак в росіян, зі слів військового експерта, виникають проблеми з усім енергозабезпеченням Бєлгородського напрямку. Він підкреслив, що Бєлгород – це армійський тил Росії.

Треба чітко розуміти, окрім того, що ми працюємо по окупованій території України, де теж є російські армійські тили, аби не дати стратегічним резервам противника вийти на лінію боєзіткнення, під прицілом будуть Бєлгородська, Брянська, Курська області. Не забудемо і про Воронезьку та Ростовську,

– зазначив Світан.

Так, вночі 12 січня була уражена Новочеркаська ДРЕС в Ростовській області. Полковник запасу ЗСУ пояснив, що існує Ростовський залізничний вузол, який росіянами використовується як основний для логістики військової техніки, боєприпасів, особового складу, пального на фронт. Все це йде через Ростов електротягою, підключення передбачене зокрема до Новочеркаської ДРЕС, яка вже двічі була атакована.

Зупинка генерації підтверджена, тому російська залізниця отримуватиме набагато менше електроенергії. Ця ДРЕС була під'єднана до московського енергетичного кільця, рятувала під час перепаду напруги, тому це подвійний удар,

– підкреслив Світан.

Паралельно окрім удару по Ростовському вузлу, була атакована Волгоградська нафтобаза, яка забезпечує пальним залізничні вузли Росії. Коли зупиняється електротяга, то росіяни пересідають на тепловози, тому, як підсумував військовий експерт, слід вибивати ворожі нафтобази, які дають дизельне пальне для роботи тепловозної тяги.

Вибухи у Росії: які ще об'єкти були атаковані?