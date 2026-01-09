На відео, якими поділились місцеві, видно як дрони атакують одну з російських ТЕЦ. Опісля у містах зникло світло. Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистський SHOT.

Які наслідки атаки на Росію?

Вночі 8 січня росіяни чули вибухи та бачили спалахи. Місцеві стверджують, що дрони атакували об'єкти інфраструктури. Внаслідок цього в Бєлгороді та найближчих районах без електроенергії залишилися близько 556 тисяч людей.

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео

Як повідомив губернатор регіону Гладков, також без опалення опинилися майже 2 тисячі багатоквартирних будинків. Крім цього, приблизно у 200 тисяч людей зникла вода.

Момент зникнення світла у Бєлгороді: дивіться відео

Крім того, росіяни скаржаться на те, що їхня ППО не відбила удар по ТЕЦ в Орлі.

Дрони уразили Орловську ТЕЦ: дивіться відео

Російська влада запевняє, що служби вже нібито ліквідують наслідки, але ситуація залишається складною.

Блекаут у Росії після атаки дронів / Фото росЗМІ

Нещодавні успішні атаки на Росію