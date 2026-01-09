На видео, которыми поделились местные, видно как дроны атакуют одну из российских ТЭЦ. После в городах исчез свет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистский SHOT.

Смотрите также "Россиянам будет трудно": почему Украине критически важно бить по Москве

Какие последствия атаки на Россию?

Ночью 8 января россияне слышали взрывы и видели вспышки. Местные утверждают, что дроны атаковали объекты инфраструктуры. В результате в Белгороде и ближайших районах без электроэнергии остались около 556 тысяч человек.

Взрывы в Белгороде: смотрите видео

Как сообщил губернатор региона Гладков, также без отопления оказались почти 2 тысячи многоквартирных домов. Кроме этого, примерно у 200 тысяч человек исчезла вода.

Момент исчезновения света в Белгороде: смотрите видео

Кроме того, россияне жалуются на то, что их ПВО не отразила удар по ТЭЦ в Орле.

Дроны поразили Орловскую ТЭЦ: смотрите видео

Российские власти уверяют, что службы уже якобы ликвидируют последствия, но ситуация остается сложной.

Блэкаут в России после атаки дронов / Фото росСМИ

Недавние успешные атаки на Россию