Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что этой зимой россиянам может быть особенно трудно. Перед врагом встала дилемма – Кремль хочет защищать Москву, но средства ПВО также нужны в отдаленных районах страны-агрессора.

Почему Украине критически важно бить по Москве?

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что российские власти каждый день сообщают о сбивании дронов на территории России. Москва же является обязательным элементом в цепи ударов, где в последние дни из-за таких атак приостановили работу аэропортов. Это невероятное давление на российскую инфраструктуру.

Из-за большой территории Россия не может существовать без авиасообщения, потому что ее субъекты начнут расползаться. Системы железных дорог или дорожных сообщений не могут обеспечить логистику в стране. Поэтому даже временный паралич такой инфраструктуры отзывается в каждом из регионов.

Кроме того, мы имеем дело с ограниченным ресурсом российской ПВО, которая сконцентрирована возле Москвы, где есть производства, которые занимаются технологическими решениями. Поэтому "разрушать" Москву не удастся, но можно ежесуточно делать так, чтобы оккупанты думали, как разместить свою ПВО по всей России.

Поэтому мы наносим удары по Москве, чтобы россияне не просили забрать ПВО из-под столицы в другие регионы. Жители столицы должны чувствовать, что если от них заберут какую-то установку, то их противовоздушная оборона ослабнет. В империи прежде всего защищается центр. Даже если в периферии стоит важный НПЗ, жизнь Путина и его окружения будут дороже. Если мы сохраним темп ударов, россиянам будет трудно,

Интересно! Военный эксперт Роман Свитан заметил, что у россиян уменьшается ПВО. Из-за этого враг начал подтягивать С-350 к фронту, чтобы перекрыть коридоры, которые мы пробиваем для движения наших беспилотников.

