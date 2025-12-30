В сети пишут, что в результате атаки без электричества остались от 100 до 600 тысяч жителей Московской области, передает 24 Канал.
Что известно о "темном" подмосковном вечере 30 декабря?
Десятки домов оказались без света, на улицах не работают светофоры и фонари.
Электроснабжения, а также связи, уже несколько часов нет в Жуковском, Литкарино и Раменском. Эти населенные пункты расположены на юго-восток от Москвы. Речь идет о сотнях тысяч абонентов.
В Подмосковье – блэкаут / Фото соцсети
Российские телеграмм-каналы сообщают, что аварийное отключение электричества произошло из-за автоматического отключения на высоковольтной подстанции. Энергетики обещают завершить работы до конца дня.
Однако некоторые жители Подмосковья предполагают, что полное устранение неисправностей может затянуться до январских праздников.
Следует заметить, что блэкаут под Москвой произошел на фоне атаки беспилотников. Так, в частности мэр российской столицы Собянин с 17:00 по 19:48 четыре раза сообщал о сбитии дронов на подлете к городу.
Однако вражеские телеграм-каналы и власти региона об этой детали не упомянули.
