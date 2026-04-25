Что известно о взрыве в Днепре?

Враг начал запускать группы "Шахедов" вечером 24 апреля. Воздушные силы неоднократно предупреждали об опасности для Днепра и области: В 23:40 очередная волна БпЛА двигалась в сторону Днепра и Кривого Рога, Сум и Харькова.

Взрыв в Днепре слышали около 00:06. Сразу после этого местные жители сообщили о большом пожаре. Местные телеграмм-каналы пишут, что зарево видно из разных уголков города. Однако официального подтверждения о причинах возгорания пока нет.

Накануне, 24 апреля, российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в области – в Кривом Роге. Тогда пострадали двое мужчин – 19 лет и 38 лет. Еще раньше враг ударил по вокзалу этого города. Повреждения есть, но они небольшие. К счастью, люди успели пройти в укрытие, так что никто не травмировался.

В ночь на 23 апреля вражеские войска попали в Днепре в жилую многоэтажку. Три человека погибли, а 13 – пострадали. Днем 24 апреля в больнице скончался 47-летний мужчина, раненный из-за другого российского удара по городу – медики боролись за его жизнь с 14 апреля.