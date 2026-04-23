Один человек до сих пор не выходит на связь, его судьба остается неизвестной.

Что известно о жертвах в результате удара?

В результате атаки погибли 2 человека. По предварительной информации, один человек после удара не выходит на связь. Спасатели продолжают поисковые работы и разбор завалов, чтобы установить его местонахождение.

Отдельно уточняется информация о пострадавших в результате атаки. В общем ранения получили семь человек, среди них – двое детей. Пострадали девушки в возрасте 9 и 14 лет, их госпитализировали в больницу.

Также в медучреждение доставили женщин 62 и 68 лет, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще один пострадавший, 35-летний мужчина, получил медицинскую помощь и будет проходить лечение амбулаторно.

Что известно об атаке на Днепр?

В ночь на 23 апреля российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Днепру. Первые взрывы прогремели около 00:30 – перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города с юга.

Впоследствии в Днепре прозвучала серия повторных взрывов. Зафиксировано попадание в жилую многоэтажку, в результате чего вспыхнул пожар – загорелись квартиры. Также повреждены другие объекты гражданской инфраструктуры, в частности автомобили и здания рядом. В нескольких районах города возникли очаги возгорания.