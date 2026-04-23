Один человек до сих пор не выходит на связь, его судьба остается неизвестной. Об этом сообщает Глава Днепропетровской ОГА Дмитрий Ганжа.
Смотрите также Вражеские дроны продолжают атаку на Украину: тревога уже на Киевщине
Что известно о жертвах в результате удара?
В ночь на 23 апреля российская армия осуществила массированную атаку беспилотниками по Днепру. В городе прогремела серия взрывов, один из которых вызвал прямое попадание в многоэтажный жилой дом.
В результате атаки погибли 2 человека. По предварительной информации, один человек после удара не выходит на связь. Спасатели продолжают поисковые работы и разбор завалов, чтобы установить его местонахождение.
Отдельно уточняется информация о пострадавших в результате атаки. В общем ранения получили семь человек, среди них – двое детей. Пострадали девушки в возрасте 9 и 14 лет, их госпитализировали в больницу.
Также в медучреждение доставили женщин 62 и 68 лет, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще один пострадавший, 35-летний мужчина, получил медицинскую помощь и будет проходить лечение амбулаторно.
Что известно об атаке на Днепр?
В ночь на 23 апреля российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Днепру. Первые взрывы прогремели около 00:30 – перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города с юга.
Впоследствии в Днепре прозвучала серия повторных взрывов. Зафиксировано попадание в жилую многоэтажку, в результате чего вспыхнул пожар – загорелись квартиры. Также повреждены другие объекты гражданской инфраструктуры, в частности автомобили и здания рядом. В нескольких районах города возникли очаги возгорания.
К ликвидации последствий атаки сразу привлекли спасателей, медиков и коммунальные службы. Они работают на местах ударов, тушат пожары и разбирают поврежденные конструкции. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы повторных атак.
Какими были последствия последних атак по Украине?
В Сумах ночью 21 апреля были зафиксированы многочисленные взрывы и пожары из-за массированной атаки российских дронов. Произошли попадания в жилой сектор и больницу. В результате удара повреждены многоэтажки, гражданские машины и инфраструктура. Среди раненых – трое детей: это девушки в возрасте 13, 15 и 17 лет. Они и еще два человека госпитализированы.
Россияне в очередной раз запустили "Шахеды" по Украине. Так, под ударом оказалась Одесса, где ночью 22 апреля прогремели взрывы. Под прицелом России была инфраструктура, но обошлось без повреждений и без пострадавших.
Утром 21 апреля российские дроны ударили по Прилукам, что в Черниговской области. Под ударом оказался районный отдел полиции. В результате атаки часть здания разрушена, выбиты окна, повреждены служебные автомобили. Также известно о 2 пострадавших после атаки.