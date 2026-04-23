О взрывах в Днепре сообщило Суспильне. Громко в областном центре стало около двенадцати тридцать ночи.
Смотрите также Вражеские дроны продолжают атаку на Украину: где сейчас есть угроза удара
Что известно об атаке на Днепр?
К сожалению, одним взрывом не ограничилось. Уже через несколько минут днепряне содрогнулись от повторных взрывов. За несколько минут до этого Воздушные силы информировали об угрозе: вражеские дроны направлялись с южного направления на Днепр.
Атаку на город подтвердили и в Днепропетровской ОГА.
Загорелись пожары в разных районах города. Повреждена жилая застройка. Воздушная тревога продолжается,
– написал председатель ОВА Александр Ганжа.
Под ударом, вероятно, находились также Кривой Рог и Запорожье. Неспокойно и на Киевщине. Там тоже оккупанты не дают спать местным жителям. О последствиях ударов там и были ли повреждения и разрушения – пока неизвестно.
Отметим, что утром 22 апреля Днепропетровщине уже досталось от российской армии. В результате атаки в областном центре возникло несколько пожаров сразу, однако, к счастью, пострадавших не было. Повреждены несколько многоквартирных домов, а также один частный и автомобиль.
Какие последствия предыдущих обстрелов Днепропетровской области?
- Страшный удар баллистикой по Днепру произошел 16 апреля. Тогда погибли 5 человек, еще более 20 были ранены. Была повреждена пятиэтажка, разрушен частный дом.
- 18 апреля оккупанты атаковали рейсовый автобус в Никополе. Среди раненых был четырнадцатилетний мальчик.
- 7 апреля был атакован еще один автобус в том же городе – Никополе. Последствия были жуткие – трое погибших и 16 раненых. Некоторых пассажиров деблокировали спасатели вместе с медиками.