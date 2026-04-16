Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Хронология атаки Враг массированно атакует Украину "Шахедами": где сейчас есть угроза удара
Что известно об обстреле Днепра 16 апреля и его последствиях?
Воздушная тревога в Днепре и Днепропетровской области началась около 2 ночи 16 апреля. Город оказался под воздушной баллистической атакой, также мониторы предполагали пуски крылатых ракет наземного базирования.
В Днепре прогремела серия взрывов, о чем сообщали местные сообщества в социальных сетях. Днепропетровская областная военная администрация проинформировала, какие в настоящее время известны последствия обстрела:
- Произошло несколько пожаров.
- Предварительно, есть пострадавшие.
Где еще бил враг во время этой атаки?
В Киеве ночью 16 апреля состоялся ракетный обстрел со стороны российского Брянска. Есть последствия в нескольких районах.
Российские ударные дроны атаковали еще и Харьков ночью, пострадали несколько районов города, травмированы люди.
Также в Днепре вечером раздавались взрывы из-за БпЛА, пострадало учебное заведение и возник пожар, без пострадавших.