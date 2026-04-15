О направлении движения вражеских беспилотников информируют Воздушные силы ВСУ. Тогда как 24 Канал собрал информацию о взрывах в регионах и последствиях атак.
Какая ситуация в небе над Украиной сейчас?
С 9:00 и до 22:00 15 апреля Украину уже атаковали 382 воздушных целей, среди них ракеты Х-101, крылатые ракеты типа "Искандер-К" и беспилотники различных типов. Впрочем, атака продолжается – враг продолжает терроризировать мирные города всем имеющимся вооружением.
В 22:58 в Ахтырке на Сумщине слышны взрывы. Дополнительные пуски БпЛА: Всего дополнительно запущено от 19 до 38 "Шахедов". Пуски КАБ на Запорожье. БПЛА на Сумщине в районе населенного пункта Великая Писаревка и Кириковка движутся западным курсом; БпЛА на Харьковщине в районе населенного пункта Богодухов и Балаклея. БПЛА на Черкассы с севера; Вражеские БПЛА с Николаевщины на Кировоградщину, северным курсом. В 22:26 взрыв гремел в Сумах. Последствия и детали удара уточняются. В 22:40 в Чернигове был слышен взрыв. БПЛА: 5 с Николаевщины на Кировоградщину, Кропивницкий район. 3 с Херсонщины на Николаевщину, Баштанский район. 1 с Полтавщины на Черкасщину, Золотоношский район. Пуски "Шахедов": Всего – 41 – 82 "Шахеды". Мониторы сообщают о дополнительных пусках "Шахедов": Всего дополнительно запущено от 13 до 26 "Шахедов". БПЛА на севере и юге Черниговщины курсом на Киевщину. БПЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северный. Угроза вражеских БПЛА на Сумщине и Харьковщине.
