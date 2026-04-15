Про напрямок руху ворожих безпілотників інформують Повітряні сили ЗСУ. Тоді як 24 Канал зібрав інформацію про вибухи у регіонах та наслідки атак.
Дивіться також Під ударами були Одеса та Дніпро, є постраждалі, руйнування: які наслідки масованої атаки ворога
Яка ситуація у небі над Україною наразі?
З 9:00 й до 22:00 15 квітня Україну вже атакували 382 повітряних цілей, серед них ракети Х-101, крилаті ракети типу "Іскандер-К" та безпілотники різних типів. Втім, атака триває – ворог продовжує тероризувати мирні міста усім наявним озброєнням.
Додаткові пуски БпЛА: Загалом додатково запущено від 19 до 38 "Шахедів". Пуски КАБ на Запоріжжі. БПЛА на Сумщині в районі населеного пункту Велика Писарівка та Кириківка рухаються західним курсом; БпЛА на Харківщині в районі населеного пункту Богодухів та Балаклія. БпЛА на Черкаси з півночі; Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, північним курсом. О 22:26 вибух гримів у Сумах. Наслідки та деталі удару уточнюються. О 22:40 у Чернігові було чутно вибух. БпЛА: 5 з Миколаївщини на Кіровоградщину, Кропивницький район. 3 з Херсонщини на Миколаївщину, Баштанський район. 1 з Полтавщини на Черкащину, Золотоніський район. Пуски "Шахедів": Загалом – 41 – 82 "Шахеди". Монітори повідомляють про додаткові пуски "Шахедів": Загалом додатково запущено від 13 до 26 "Шахедів". БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на Київщину. БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північний. Загроза ворожих БпЛА на Сумщині та Харківщині.
