Про напрямок руху ворожих безпілотників інформують Повітряні сили ЗСУ. Тоді як 24 Канал зібрав інформацію про вибухи у регіонах та наслідки атак.

Дивіться також Під ударами були Одеса та Дніпро, є постраждалі, руйнування: які наслідки масованої атаки ворога

Яка ситуація у небі над Україною наразі?

З 9:00 й до 22:00 15 квітня Україну вже атакували 382 повітряних цілей, серед них ракети Х-101, крилаті ракети типу "Іскандер-К" та безпілотники різних типів. Втім, атака триває – ворог продовжує тероризувати мирні міста усім наявним озброєнням.

Де наразі лунає повітряна тривога: дивіться на карті

23:35, 15 квітня

Додаткові пуски БпЛА:

  • Орел – 8 – 16 "Шахедів";
  • Приморсько-Ахтарськ – 5 – 10;
  • Курськ – 5 – 10;
  • Міллерово – 1– 2.

Загалом додатково запущено від 19 до 38 "Шахедів".

23:32, 15 квітня

Пуски КАБ на Запоріжжі.

БПЛА на Сумщині в районі населеного пункту Велика Писарівка та Кириківка рухаються західним курсом;

БпЛА на Харківщині в районі населеного пункту Богодухів та Балаклія.

23:27, 15 квітня

БпЛА на Черкаси з півночі;

Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, північним курсом.

23:04, 15 квітня

О 22:26 вибух гримів у Сумах.

Наслідки та деталі удару уточнюються.

23:01, 15 квітня

О 22:40 у Чернігові було чутно вибух.

БпЛА:

5 з Миколаївщини на Кіровоградщину, Кропивницький район.

3 з Херсонщини на Миколаївщину, Баштанський район.

1 з Полтавщини на Черкащину, Золотоніський район.

22:59, 15 квітня

Пуски "Шахедів":

  • Приморсько-Ахтарськ – 15 – 30 "Шахедів";
  • Курськ – 10 – 20 "Шахедів";
  • Гвардійське – 7 – 14 "Шахедів";
  • Орел – 5 – 10 "Шахедів";
  • Чауда – 2 – 4 "Шахеди";
  • Міллерово – 1 – 2 "Шахеди";
  • Брянськ – 1 – 2 "Шахеди".

Загалом – 41 – 82 "Шахеди".

22:57, 15 квітня

Монітори повідомляють про додаткові пуски "Шахедів":

  • Приморсько-Ахтарськ – 9 – 18 "Шахедів".
  • Курськ – 3 – 6 "Шахедів".
  • Орел – 1 – 2 "Шахеди".

Загалом додатково запущено від 13 до 26 "Шахедів".

22:57, 15 квітня

БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північний.

Загроза ворожих БпЛА на Сумщині та Харківщині.