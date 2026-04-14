Про напрямок руху ворожих ударних цілей інформують Повітряні сили України та монітори. Інформацію про наслідки атак зібрав 24 Канал.

Куди летять російські цілі?

Наразі загрозу російського удару зберігається для декількох регіонів України. Безпілотники летять у різних напрямках.

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:05, 14 квітня

Декілька ударних БпЛА на півночі Чернігівщини – курс західний.

Кілька БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.

21:05, 14 квітня

Декілька ударних БпЛА на сході Дніпропетровщини.

21:05, 14 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморське на Одещині.

21:04, 14 квітня

Декілька ударних БпЛА наближаються до Умані зі Сходу.

20:58, 14 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.