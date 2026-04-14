Про це пише начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Які наслідки атаки на Черкаси?
Ворожі війська продовжили терор українських міст – надвечір ударні дрони поцілили по цивільній забудові в Черкасах.
Внаслідок атаки загинув 8-річний хлопчик, ще 9 людей доправлено до медичного закладу, серед них є дитина. Водночас троє осіб отримали допомогу лікарів безпосередньо на місці події.
У результаті падіння безпілотника пошкоджено щонайменше чотири житлові багатоповерхівки. Наразі триває перевірка територіії відповідними службами.
Наслідки атаки по Черкасах: дивіться фото ОВА
Очільник Черкаської ОВА вкотре закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати під час атак в укриттях.
