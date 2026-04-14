Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки атаки?

У ніч проти 14 квітня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по півдню Одеської області. Під ударом опинилася цивільна та портова інфраструктура Ізмаїла.

Унаслідок обстрілу на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу та портове обладнання. Також зафіксовано кілька влучань по об'єктах морської інфраструктури.

Один із ударів спричинив руйнування будівлі станції техобслуговування, там зафіксували пожежу. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

Крім того, пошкоджень зазнали шість приватних будинків – у них пошкоджено покрівлі. Також постраждав автомобіль швидкої допомоги.