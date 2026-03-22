Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Дивіться також Були завантажені зерном: Росія вдарила по іноземних суднах на Одещині

Що відомо про посилення ударів по портах?

Під час робочої поїздки Кулеби на Одещину фахівці окремо порушили питання безпеки роботи портів. Міністр звернув увагу на те, що з початку 2026 року Росія почала значно частіше бити по портах в Одесі та Чорноморську.

Якщо за весь 2025 рік було близько 150 атак, то зараз – вже понад 180. Ворог застосовує масовані удари і збільшує кількість БпЛА,

– навів дані Кулеба.

На тлі обстрілів віцепрем'єр України з відновлення повідомив про посилення захисту портової інфраструктури. Зазначається, що уряд збільшує кількість мобільно-вогневих груп та доукомплектовує екіпажі дронів-перехоплювачів. Також нарощує засоби радіоелектронної боротьби та координацію з військовими.

Наразі ефективність збиття ворожих цілей вже зросла на 25 – 35%, додав Кулеба.

Нещодавні атаки на інфраструктуру Одещини